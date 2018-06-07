 
مباشر

عودة "اسطوانة" الملف النووي السوري وسط معارضة روسية شديدة

أخبار العالم العربي

عودة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kcab

اعتبرت موسكو أن اتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سوريا بانتهاك نظام حظر انتشار الأسلحة النووية، اتهام باطل. وأعربت عن رفضها بحث هذا الملف في سكرتارية الوكالة الدولية المعنية.

وورد في نص كلمة الوفد الروسي خلال اجتماع مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "سوريا لم تنتهك التزاماتها في إطار حظر انتشار الأسلحة النووية، ولا توجد أي أسباب موضوعية لمناقشة الملف السوري في مجلس المنظمة".

وشدد الوفد الروسي، على أن أمانة الوكالة الدولية لم تتمكن من إقناع الدول الأعضاء بأن "الموقع الذي تم تدميره قرب دير الزور شمال شرق سوريا، كان على الأغلب مفاعلا نوويا".

وأضاف: "نحن نأمل بأن تتمكن القيادة الجديدة لمديرية الضمانات في سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مقاومة مثل هذه المساعي، وتبديد تكهنات بعض الدول المنحازة حول التحديات المزعومة في مجال حظر الانتشار والمرتبطة بسوريا. نحن لا نرى أي وجود لمثل هذه التحديات وتبدو مختلقة بشكل صريح أكثر فأكثر للمجتمع الدولي، وتدحض حجج الذين يحاولون عبثا لسع دمشق".

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قد اعترف مؤخرا ولأول مرة بأنه هو من قصف المفاعل الذري السوري المفترض ليلة الـ6 من سبتمبر 2007.

إقرأ المزيد
مفاعل الكبر في دير الزور - 2007 عضو كنيست إسرائيلي لـRT: عندما ضربنا المفاعل السوري الكثير من دول المنطقة تنفست الصعداء

وفي 2011، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الموقع المستهدف في دير الزور "كان على الأرجح" مفاعلا ذريا تم تشييده في سوريا بمساعدة كوريا الشمالية.

المصدر: انترفاكس

ادوارد دسافين

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العد العكسي بدأ وبدأت معه الإثارة.. أهلا بالمونديال