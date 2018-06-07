خبراء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يجتمعون في طهران

عقد خبراء اللجنة المشتركة للاتفاق النووي اجتماعا مشتركا بحضور وفد إيراني وأعضاء (4+1) اليوم الخميس في مبنى الخارجية الإيرانية في طهران.

ويأتي هذا الاجتماع بهدف البحث في مدى قدرة الدول الأوروبية على الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني رغم العقوبات الأمريكية على طهران.

وهذا هو الاجتماع الأول بعد إعلان طهران عن تعزيز قدراتها على تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز النووية وسط البلاد.

وكانت إيران والسداسية الدولية توصلتا في يوليو عام 2015 في فيينا إلى اتفاق تاريخي حول تسوية القضية النووية الإيرانية. وتوجت المفاوضات الصعبة بتبني "خطة العمل الشاملة المشتركة" الخاصة بتطبيق هذا الاتفاق.

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وفي الـ8 من مايو الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، واستئناف العمل بكافة العقوبات التي علقت نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، الأمر الذي استهجنته باقي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وأصرت على البقاء في الاتفاق النووي الإيراني وتنفيذه بالكامل.

المصدر: وكالات