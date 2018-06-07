القوات العراقية تشن ضربات جديدة على "داعش" في سوريا

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي أن طائرات "F-16" عراقية دمرت، صباح اليوم الخميس، بغارات جوية، مقر قيادة وسيطرة لتنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية.

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وقال المركز في بيان أصدره بهذا الصدد: "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وبإشراف وتنسيق قيادة العمليات المشتركة دكت طائرات F-16 العراقية صباح اليوم، وفق معلومات استخباراتية دقيقة مقر قيادة وسيطرة داخله قيادات ومقاتلون من عصابات داعش الإرهابية في منطقة هجين داخل الأراضي السورية".

وأضاف المركز في بيان نقله موقع "السومرية نيوز" أنه "بحسب المصادر الاستخباراتية فإن الضربة حققت أهدافها وتم تدمير الموقع بالكامل".

ونفذت القوات الجوية العراقية خلال الأشهر الماضية سلسلة من الضربات الجوية استهدفت مقرات مهمة تابعة لتنظيم "داعش"، المصنف إرهابيا على المستوى الدولي، داخل الأراضي السورية، معلنة أن هذه الغارات أسفرت عن قتل قادة بارزين في التنظيم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأوضحت الحكومة العراقية أن شن هذه الغارات ينسق مع السلطات السورية.

المصدر: السومرية نيوز + وكالات