عباس يوقع على انضمام فلسطين إلى 7 اتفاقيات دولية

وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء، على انضمام دولة فلسطين إلى 7 اتفاقيات ومعاهدات دولية، من ضمنها البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأصدر الرئيس عباس تعليماته لوزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، باستكمال الإجراءات من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات لتصبح فلسطين عضوا كاملا فيها.

​ولم تذكر وسائل الإعلام المحلية بقية الاتفاقات التي وقع عباس الانضمام إليها.

وانضمت فلسطين إلى عشرات المنظمات الدولية، منذ حصولها على صفة دولة عضو مراقب في الأمم المتحدة، في عام 2012.

ومن أبرز المنظمات التي انضم إليها الفلسطينيون محكمة الجنايات الدولية، التي أحالوا لها في مايو الماضي ملفات تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

المصدر: وكالات