السلطات الإسرائيلية ترفض الإفراج المبكر عن عهد التميمي

رفضت لجنة الإفراج المبكر في سجن "ريمونيم" الإسرائيلي، التماسا تقدم به فريق الدفاع عن الفتاة الفلسطينية المعتقلة عهد التميمي، بتقليص مدة الحكم الصادر بحقها والإفراج عنها مبكرا.

وذكرت القناة العبرية العاشرة، أن "التميمي، التي حكم عليها في مارس الماضي بالسجن 8 شهور، تقدمت بالالتماس ليتم اقتطاع الثلث الأخير من الحكم، إلا أن اللجنة التي نظرت في الالتماس رفضته".

وأشارت القناة، إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أوصى مسبقا بعدم إطلاق سراح عهد التميمي بشكل مبكر، بحجة أنها "تحمل أيديولوجيا خطيرة، ويجب أن تبقى في السجن لأسباب الردع".

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(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/u5CyyiFzgR — חדשות עשר (@news10) ٦ يونيو ٢٠١٨

من جانبها، قالت عهد خلال جلسة الالتماس: "سأخرج من سجني مرفوعة الرأس"، حسب القناة.

وأضافت: "الجنود اليوم قتلوا ابن عمي عز الدين في قرية النبي صالح، وسط الضفة الغربية".

إسرائيل ترفض الإفراج المبكر عن الأسيرة عهد التميمي لعدم إبدائها الندم على صفع أحد جنودها - https://t.co/f3xBrEiuvLpic.twitter.com/JGCyV62Ac4 — Liban8 (@LibanHuit) ٦ يونيو ٢٠١٨

وفي 21 مارس/آذار الماضي، قضت محكمة عسكرية بسجن عهد التميمي 8 أشهر؛ بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته"، بموجب صفقة توصلت إليها النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.

كما تضمن قرار المحكمة، حبس التميمي 8 أشهر أخرى "مع وقف التنفيذ"، يتم تطبيقها في حال ارتكبت أي من المخالفات المدرجة بالحكم خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى غرامة قدرها 1500 دولار.

المصدر: وكالات