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قائممقام سنجار ينفي وجود قوات أمريكية بالقضاء

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قائممقام سنجار ينفي وجود قوات أمريكية بالقضاء
AFP AHMAD AL-RUBAYE
قوات أمريكية في العراق - أرشيف
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نفى قائممقام قضاء سنجار في نينوى شمال العراق بالوكالة فهد حامد، تواجد أي قوات أمريكية في القضاء، مشيرا إلى أن القوات العراقية تنتشر قرب الحدود السورية بسبب تواجد "داعش" قربها.

وقال حامد: إن "الحديث عن تواجد قوات أمريكية في سنجار عار من الصحة.. الحقيقة هي أن قوة من المستشارين العاملين ضمن قوات التحالف الدولي قدموا برفقة قوة تابعة لوزارة الدفاع من الفرقة التاسعة اللواء المدرع 37، لإجراء كشف موقعي على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا".

وأشار المسؤول العراقي إلى أن القوات استقرت قرب قرية "أم ذيبان" التابعة لناحية البعاج عند الشريط الحدودي وتعمل على تقييم الأوضاع فيها.

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وتابع حامد، أن "داعش لا زال متواجدا، وأن الانتشار الأمني قرب الحدود مع سوريا، سببه أن هناك خطرا على الحدود ويجب إزالته بصورة كاملة".

وشدد على أنه "لا قواعد عسكرية أمريكية في سنجار ولا محطيها".

يذكر أن عددا من وسائل الإعلام تناقل خبرا تضمن أن قوة عسكرية أمريكية وصلت إلى قضاء سنجار، تمهيدا لبناء قاعدة عسكرية فيه.

المصدر: السومرية

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