اختراق موقع "ماي هريتيج" الإسرائيلي وتسريب بيانات 92 مليون مستخدم

قالت شركة "ماي هريتيج" الإسرائيلية للتواصل العائلي وتحديد الأنساب في رسالة على مدونتها يوم الاثنين، إن اختراقا أمنيا لموقعها أدى إلى تسريب بيانات أكثر من 92 مليون مستخدم.

وأفادت المدونة بأن الاختراق الأمني حدث يوم 26 أكتوبر 2017 واستهدف عناوين البريد الإلكتروني وكلمات مرور مستخدمي الموقع منذ تسجيلهم فيه وحتى حدوث الاختراق.

وأضافت الشركة أنها لم تعلم بأمر الاختراق إلا يوم الاثنين الماضي، عندما أبلغ باحث رئيس أمن المعلومات بالشركة بأنه اكتشف وجود ملف يحتوي على عناوين البريد الإلكتروني وكلمات مرور على خادم خاص خارج موقع "ماي هريتيج".

وأكدت الشركة أنها لم تعثر على أي بيانات أخرى على الخادم، ولا تتوافر أدلة على استخدام البيانات الموجودة في الملف.

وذكرت المدونة أن المعلومات عن أشجار العائلات وبيانات الحمض النووي (دي إن إيه) مخزنة على أجهزة منفصلة ولم تتأثر بالاختراق.

وأشارت إلى أنها تحقق في الاختراق، وتتخذ خطوات لإشراك شركة مستقلة في مجال الأمن الإلكتروني للنظر في الحادث، ونصحت المستخدمين تغيير كلمات المرور الخاصة بهم.

وتساعد شركة "ماي هريتيج" الإسرائيلية العائلات حول العالم في اكتشاف تاريخها باستخدام أدوات شجرة العائلة واختبارات الحمض النووي (دي إن إيه) ومكتبة من السجلات التاريخية.

المصدر: رويترز