سرب من المقاتلات البريطانية لتأمين المجال الجوي القطري

أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنها أنشأت مع بريطانيا منظومة جوية لحماية المجال الجوي القطري، ستبدأ خدمتها الفعلية بداية من عام 2021.

ونقلت المجلة الرسمية لوزارة الدفاع والقوات المسلحة القطرية "الطلائع"، عن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، "قمنا بإنشاء أول (سرب عملياتي) مع المملكة المتحدة".

وأشار العطية إلى أنه "أول سرب يتم إنشاؤه في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945، ودولة قطر والمملكة المتحدة تنشئان هذا السرب المكون من طائرات (التايفون) ليقوم بمهام واجب الدفاع عن الدولتين، وكافة المهام الدفاعية".

وقال إنه "سيدخل الخدمة في قطر مع نهاية عام 2021، كما أن قيادته سوف تعمل بشكل دوري بين قطر والمملكة المتحدة".

هذا وتعمل قطر على تعزيز قدراتها العسكرية في ظل الحصار، الذي تفرضه عليها كل من السعودية والبحرين والإمارات.

وأكد رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، مؤخرا أن الدوحة تجري مفاوضات مع موسكو لشراء منظومات روسية للدفاع الصاروخي من نوع "إس-400".

المصدر: وكالات