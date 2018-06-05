 
مباشر

الحريري: الجميع يعلم حجم دعم محمد بن سلمان لي شخصيا

أخبار العالم العربي

الحريري: الجميع يعلم حجم دعم محمد بن سلمان لي شخصيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kbzk

أشاد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري بالدور المحوري والقيادي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في دعم واستقرار لبنان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي.

وقال الحريري خلال استقباله ظهر اليوم في "بيت الوسط" وفدا من مجلس الأعمال اللبناني- السعودي برئاسة رؤوف أبو زكي وجرى خلال اللقاء تداول الأوضاع الاقتصادية العامة، "الجميع يعلم مدى الدعم الذي يبديه سمو الأمير محمد بن سلمان لي شخصيا وفي الواقع فإنه يقوم بدور محوري أيضا لدعم استقرار لبنان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي".

ولفت الحريري إلى الجهود التي قادها محمد بن سلمان لإنجاح مؤتمر "سيدر" في باريس ومؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وأكد الحريري على ضرورة تفعيل المجلس لعمله في إطار تشجيع الاستثمارات واستقطاب المزيد منها، وتقوية التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا