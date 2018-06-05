الحريري: الجميع يعلم حجم دعم محمد بن سلمان لي شخصيا

أشاد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري بالدور المحوري والقيادي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في دعم واستقرار لبنان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي.

وقال الحريري خلال استقباله ظهر اليوم في "بيت الوسط" وفدا من مجلس الأعمال اللبناني- السعودي برئاسة رؤوف أبو زكي وجرى خلال اللقاء تداول الأوضاع الاقتصادية العامة، "الجميع يعلم مدى الدعم الذي يبديه سمو الأمير محمد بن سلمان لي شخصيا وفي الواقع فإنه يقوم بدور محوري أيضا لدعم استقرار لبنان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي".

ولفت الحريري إلى الجهود التي قادها محمد بن سلمان لإنجاح مؤتمر "سيدر" في باريس ومؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

وأكد الحريري على ضرورة تفعيل المجلس لعمله في إطار تشجيع الاستثمارات واستقطاب المزيد منها، وتقوية التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

المصدر: وكالات