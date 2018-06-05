إسرائيل تطرح اقتراحات جديدة لحل النزاع البحري مع لبنان

أشار وزير الطاقة الإسرائيلي إلى أن أفكارا جديدة طرحت عبر قناة سرية أمريكية للوساطة في نزاع بحري بين إسرائيل ولبنان في شرق البحر المتوسط مرجحا أن يتم التوصل لاتفاق جزئي هذا العام.

وقال الوزير يوفال شتاينتز في مقابلة مع وكالة "رويترز"، "هناك بعض الأفكار الجديدة على الطاولة.. إنها أكثر مما يمكنني مناقشته..هناك مجال للتفاؤل الحذر لكن ليس أكثر من ذلك".

وكانت إسرائيل بدأت خطة تنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط قبل عشرة أعوام تقريبا بعد اكتشاف حقلين ضخمين للغاز.

وكان لبنان طرح مناقصة عامة أمام الشركات العالمية للاستثمار في البلوك 9، ما أثار غضب إسرائيل بسبب حساسية موقع هذا البلوك الذي يحاذي حدود المياه الإقليمية الإسرائيلية، وخاصة أن بيروت تخوض نزاعا مع تل أبيب لم يُحل حتى الآن حول منطقة في البحر تبلغ مساحتها نحو 860 كيلومترا مربعا تمتد بمحاذاة ثلاث من مناطق الامتياز، إحداها البلوك 9.

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وأدى هذا لأعوام من التهديدات المتبادلة إذ تعهد المسؤولون من البلدين بحماية موارد دولهم وحذروا من أي تجاوزات.

ويرى مراقبون أن الحل الجزئي الذي رجحه وزير الطاقة الإسرائيلي بين إسرائيل ولبنان سيكون إنجازا دبلوماسيا كبيرا وفي وقت ملائم أيضا نظرا لأن كلا البلدين يخطط لجولات جديدة من العطاءات للتنقيب البحري.

وألمح شتاينتز إلى أن تبدأ إسرائيل جولة جديدة من العطاءات للمناطق البحرية بين شهري سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني، "سيتم تعديل رخص التنقيب البحري الجديدة حتى تكون جذابة بشكل أكبر لشركات الطاقة بعد أن قوبل مزاد سابق بفتور".

وبحسب "رويترز" يشرف شتاينتز على التنقيب عن الطاقة في إسرائيل ويقود مفاوضات غير مباشرة مع لبنان، إضافة إلى مشاركة جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

هذا وتنقل ديفيد ساترفيلد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بين إسرائيل ولبنان كثيرا في الشهور القليلة الماضية للوساطة، بحسب "رويترز".

من جهتها امتنعت متحدثة باسم وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل عن التعليق على وجود مفاوضات بين لبنان وإسرائيل أو النقاط التي طرحها شتاينتز.

المصدر: وكالات