الخزانة الأمريكية تدعو الغرب لاتخاذ تدابير تحد من أنشطة إيران

دعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها والقطاع الخاص إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان عدم استغلال إيران لها في دعم أنشطتها "الشائنة".

وقالت نائبة وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب، سيغال ماندلكير: "نناشد حلفاء الولايات المتحدة والشركاء والقطاع الخاص اتخاذ خطوات إضافية لضمان أن إيران ووكلاءها لن تستغلكم لدعم وتمويل أنشطتها الشائنة".

وأضافت ماندلكير، أنه يتوجب على الشركات الخاصة تقوية شبكات الإنترنيت المالية الخاصة بها، وبذل المزيد لتلافي الوقوع في "الشبكة الإيرانية المضللة"، إضافة إلى الكشف عن كافة المخاطر الكبيرة التي قد تحدث أثناء التعامل مع الشركات والأشخاص في إيران.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها ستطبق "ضغوطا مالية غير مسبوقة" على إيران وبالتالي تضعها في موقف الخيار بين وقف دعمها للإرهاب أو مواجهة "المصائب الاقتصادية".

المصدر: رويترز