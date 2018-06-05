الجيش الإسرائيلي: رزان النجار قتلت بإطلاق عدد محدود من الرصاص فقط!

نأى الجيش الإسرائيلي اليوم بنفسه عن مسؤولية قتل المسعفة الفلسطينية رزان النجار بنيران عسكرييه أثناء مظاهرات شعبية عند حدود قطاع غزة الجمعة الماضي.

وذكر الجيش في بيان صدر عنه اليوم أن التحقيق الأولي في مقتل المسعفة أظهر أنه لم يتم خلال الحادث إلا "إطلاق عدد محدود من الطلقات النارية"، نافيا أي إطلاق مباشر ومتعمد بالرصاص باتجاه الضحية.

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وخلص التحقيق، حسب الجيش الإسرائيلي، إلى أن مقتل المسعفة كان حادثا عرضيا، موضحا أنه "جاء إما بطلقة مرتدة أو عن طريق الخطأ".

وأشار البيان إلى أن التحقيق في الحادث مستمر، كما ستنظر في القضية آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان، وستسلَّم استنتاجاتها إلى المدعي العسكري العام.

وكانت رزان النجار بين أكثر من 100 فلسطيني قتلوا منذ بداية العام برصاص الجيش الإسرائيلي عند حدود القطاع أثناء مظاهرات "مسيرة العودة الكبرى".

وشددت وزارة الصحة الفلسطينية على أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار مباشرة على المسعفة أثناء تقدمها لإجلاء المصابين، حين كانت ضمن مجموعة من المسعفين بالزي الطبي الأبيض ورافعين أيديهم تأكيدا على عدم تشكيلهم أي خطر على القوات الإسرائيلية.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية