جامعة مصرية تتخذ قرارا تجاه أستاذة رقصت على "فيسبوك"

أعلن رئيس جامعة السويس في مصر، عزل أستاذة بكلية الآداب من وظيفتها مع احتفاظها بالمعاش أو المكافأة.

وقال رئيس الجامعة، السيد الشرقاوي، إن القرار بناء على المذكرة القانونية المعدة بمعرفة الدكتور هشام محمد البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، والمختص بالتحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة السويس وحكم مجلس التأديب بعزلها من منصبها.

وتواجه الأستاذة تهم نشر فيديوهات راقصة على مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الأديان والخروج عن المناهج المقرر تدريسها لطلاب الكلية.

ونشرت الاستاذة 3 فيديوهات راقصة لها من داخل منزلها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

المصدر: اليوم السابع