الأردن.. مجلس النقباء يجدد الدعوة لإضراب الأربعاء (فيديو)

أفاد موقع "خبرني" الأردني، مساء الثلاثاء، بأن مجلس النقباء جدد الدعوة لإضراب يوم الأربعاء 6 يونيو 2018.

وأعلن رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء علي العبوس، الثلاثاء، إضرابا ووقفة احتجاجية أمام مجلس النقباء يوم الأربعاء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الطارئ أن "القرار بالإجماع".

ودعا حكومة عمر الرزاز بالتزام كتاب التكليف الملكي.

ويبدأ الإضراب عند الساعة 9 من صباح الأربعاء، حتى الساعة 2 عصرا، فيما تستمر الوقفة أمام مبنى النقابات بين الساعة الواحدة والثانية من بعد الظهر.

وقالت وكالة "عمون" الأردنية إن خلافات وقعت بين أعضاء مجلس النقباء قبيل بدء التصويت على تأجيل الإضراب المقرر يوم الأربعاء أو استمرار المضي فيه خلال جلسة يوم الثلاثاء.

وعقد مجلس النقباء جلسة طارئة لاتخاذ قرار نهائي من أجل تحديد مصير الإضراب المقرر تنفيذه احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات، وسط احتجاجات تعم الشارع الأردني مطالبة بتغيير نهج الحكومات المتعاقبة.

وأعلن "التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية" الاثنين تعليق مشاركته في إضراب الأربعاء الذي دعت إليه النقابات المهنية حتى بعد إقالة حكومة الملقي، بذريعة أن الخلاف على النهج وليس الأشخاص.

وكانت حكومة الدكتور هاني الملقي رفضت مطالب النقابات بسحب مشروع القانون من عهدة مجلس النواب قبل قبول استقالتها من قبل الملك الذي كلف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

من المهم الإشارة إلى أن العاهل الأردني دعا إلى إطلاق حوار بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل.

المصدر: وسائل إعلام أردنية