ملك الأردن يكلف عمر الرزاز رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف العاهل الأردني عبدالله الثاني رسميا، عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة هاني الملقي، التي استقالت يوم أمس الاثنين.

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وقال الملك الأردني في برقية رسمية للرزاز، اليوم الثلاثاء: "نعهد إليك بتشكيل حكومة جديدة تنهض بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذا الظرف الدقيق وتستكمل مسيرة الإصلاح والبناء والتطوير".

ووجه بإطلاق مشروع نهضة وطني شامل، قوامه "تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة".

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وأضاف الملك عبد الله: "مما لا شك فيه أن هناك أمورا أساسية تعيق تنافسية اقتصادنا وتحد من إمكانيته، وعلى رأسها ارتفاع التكاليف التشغيلية والإجراءات البيروقراطية المعيقة".

وتابع: "وبالرغم من أن معالجة هذه المعيقات، في ظل الوضع المالي الراهن تشكل تحديا صعبا، إلا أنه يتوجب على حكومتكم البحث عن حلول خلاقة ضمن برنامج عمل محكم".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قدم رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، استقالة حكومته، وذلك على خلفية الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد بسبب الأوضاع الاقتصادية.

المصدر: الغد الأردني