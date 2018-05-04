مقتل 7 من قوات حفتر بمواجهات مع "مجاهدي درنة"

قتل 7 عسكريين من قوات المشير خليفة حفتر، وأصيب 6 آخرون، إثر انطلاق مواجهات مسلحة مع قوات "مجلس شورى مجاهدي درنة" في محيط مدينة درنة الليبية.

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وقال الضابط فرج المبري من قوات حفتر، أمس الخميس: "اشتبكت قواتنا مع عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة"، وتحدث عن تقدم هذه القوات نحو "مواقع جديدة والسيطرة عليها".

وأضاف أن قوات حفتر: "استهدفت بالمدفعية الثقيلة، بشكل مكثف، نقاط وتحركات تلك العناصر في محوري عزيز، والظهر الحمر، والحيلة، جنوب درنة".

ونفى المبري ما تردد من أنباء عن سيطرة قواتهم (قوات حفتر) "على طريق سيدي عزيز"، بقيادة العقيد جمعة العبيدي قائد كتيبة "عمر المختار"، بمدينة طبرق.

لكنه أكد سيطرتهم على "مسجد أبو سليم بمرتفعات الفتائح الزراعية بمنطقة سيدي عزيز، جنوب غرب درنة".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للمسجد وبداخله قوات حفتر، التي أعلنت سيطرتها عليه بشكل كامل.

المصدر: الأناضول