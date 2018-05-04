تقرير: واشنطن تطلب من تل أبيب تسليم 4 أحياء في القدس للفلسطينيين

أفاد تقرير صحفي إسرائيلي بأن الولايات المتحدة سوف تطالب الحكومة الإسرائيلية بالخروج من أربعة أحياء في القدس الشرقية وتسليم إدارتها إلى الفلسطينيين، ضمن إطار خطة السلام الأمريكية.

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وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" اليوم أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بهذه الخطة أثناء زيارته إلى واشنطن في الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير أن تسليم إدارة أحياء جبل المكبر والعيساوية وشعفاط وأبو ديس طُرح أمام ليبرمان كجزء من خطة السلام التي تعمل واشنطن عليها على مدى العام الأخير، مضيفا أن المسؤولين الأمريكيين يتوقعون من الحكومة الإسرائيلية القبول بهذه الخطة بعد الإعلان عنها رسميا، بالرغم من أنها تشمل "تنازلات مؤلمة" بالنسبة لتل أبيب.

من جانبهم، نفى مسؤولون أمريكيون للصحفية بشدة صحة هذه الأنباء، مؤكدين أن خطة السلام لم تستكمل بعد، لكنها في مراحلها النهائية، وذلك قبل أقل من أسبوعين من نقل واشنطن رسميا سفارتها في إسرائيل إلى القدس.

وعقد ليبرمان، أثناء زيارته إلى واشنطن، لقاءات مع صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، ومبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، ورفض مكتب ليبرمان شرح مضمون هذه الاجتماعات للصحيفة.

وسبق أن تسربت إلى وسائل الإعلام بعض تفاصيل "صفقة القرن" التي يعمل عليها كوشنر وغرينبلات، بالتنسيق مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، حيث تبين أن واشنطن تعرض على تل أبيب، مقابل سلسلة تنازلات من قبلها، دعم إسرائيل، لا سيما عسكريا، في حرب محتملة مع إيران.

وسبق أن أعلنت السلطة الفلسطينية عن رفضها قطعيا لأي خطة سلام أمريكية، حيث قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا نزيها في النزاع، على خلفية قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر: جيروزاليم بوست

نادر عبد الرؤوف