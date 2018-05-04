كرواتيا تعتقل بوسنيا في قضية اغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري

ذكرت وكالة الأنباء الكرواتية الرسمية أن الشرطة اعتقلت مواطنا من البوسنة، قد يتم تسليمه إلى تونس لاحتمال ضلوعه باغتيال مهندس الطيران التونسي محمد الزواري.

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ونقلت الوكالة عن بيان للشرطة، أمس الخميس، أن المواطن البوسني "اعتقل في 13 مارس تنفيذا لمذكرة اعتقال من الإنتربول أصدرتها تونس. هذا الشخص رهن الاحتجاز وعملية تسليمه منوطة بالجهات القضائية الكرواتية".

وقالت الوكالة أيضا نقلا عن تقارير إعلامية، إن مسؤولا تونسيا أكد في وقت سابق تحديد هوية اثنين من المشتبه بهما، وإن أحدهما اعتقل في كرواتيا.

وقتل محمد الزواري (49 عاما) الذي كان مهندسا للطيران، وخبيرا في مجال الطائرات بلا طيار، بالرصاص في سيارته بمنطقة العين في صفاقس في ديسمبر عام 2016.

وقالت السلطات التونسية فيما بعد إنها اعتقلت 10 تونسيين إلا أن أجنبيين يشتبه في تدبيرهما عملية الاغتيال تمكنا من الفرار.

وقالت "حماس" الفلسطينية إن الزواري كان عضوا بها لمدة 10 سنوات، وحملت إسرائيل مسؤولية اغتياله.

المصدر: رويترز