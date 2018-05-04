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الخارجية الروسية تكشف عن إيرادات تنظيم "القاعدة" الإرهابي وتقارنها بدخل "داعش"

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الخارجية الروسية تكشف عن إيرادات تنظيم
Sputnik
أرشيف - شاحنات نفط كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي
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كشفت وزارة الخارجية الروسية عن أن إيرادات تنظيم "القاعدة" الإرهابي، تتجاوز إيرادات نظيره "داعش" بمقدار يتراوح ما بين 10 و20 مرة، إذ يصل إلى 40 مليون دولار شهريا.

وقال نائب مدير دائرة التحديات والتهديدات الجديدة في الخارجية الروسية، دميتري فيوكتيستوف للصحفيين أمس الخميس: "الآن، بعد إغلاق قنوات التمويل، وبعد الحد من تجارة النفط من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، بفضل عمل القوات المسلحة الروسية، يبلغ دخل "داعش" نحو 3 ملايين دولار شهريا. في حين يتراوح الدخل الإجمالي لجميع خلايا تنظيم "القاعدة" المنتشرة في كافة أنحاء العالم ما بين 20 و40 مليون دولار شهريا".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا

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