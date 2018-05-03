ليبيا.. أسرة المتهم بتفجير لوكربي تحصل على إعادة نظر في إدانته

حصلت أسرة الليبي عبد الباسط المقرحي، المدان الوحيد في اعتداء لوكربي عام 1988، الخميس، على إعادة النظر في إدانته من لجنة مراجعة الإدانات الجزائية في إسكتلندا.

وتقدمت الأسرة بالتماس في 2017، أي بعد 5 أعوام من وفاة المقرحي، للجنة في غلاسكو، للحصول على الحق في استئناف جديد للإدانة.

وأوضحت اللجنة في بيان أنها قبلت إعادة نظر كاملة لإدانته في اعتداء لوكربي لتحديد إذا ما كان ملائما عرض القضية مجددا أمام محكمة الاستئناف، علما أن طلب استئناف أول للمقرحي عام 2002 قد تم رفضه.

وفي التماس سابق اعتبرت اللجنة ذاتها في 2007 أنه بإمكان المدان أن يحظى بمراجعة جديدة لكن المقرحي تخلى عن الأمر في 2009.

وأوضح طبيب اللجنة الاستكتلندية جيرار سينكلير في بيان أن اللجنة تعتقد أن السيد المقرحي تخلى عن الأمر لأنه كان يعتقد بصدق وبشكل معقول أن الخطوة ستمكنه من العودة إلى دياره في ليبيا، في وقت كان يعاني فيه من مرض السرطان في مرحلة متقدمة.

وأضاف: "بناء على ذلك قررت اللجنة أنه من مصلحة العدالة قبول الطلب بإعادة نظر كامل في الإدانة".

وأدانت محكمة اسكتلندية الليبي المقرحي عام 2001 وأصدرت حكما بالسجن 27 عاما، لدوره في الاعتداء على طائرة ركاب انفجرت في 21 ديسمبر 1988 فوق لوكربي الاسكتلندية، قتل فيها 270 شخصا، وقد أفرج عنه عام 2009 لدواع صحية، ومات بعد ذلك بثلاث سنوات في ليبيا.

من المهم الإشارة إلى أن نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي اعترف رسميا بالمسؤولية عن الاعتداء ودفع 2.7 مليار دولار تعويضات لأسر الضحايا .

المصدر: أ ف ب