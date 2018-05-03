لبنان .. اشتباكات بين مناصري "تيار المستقبل" و"الأحباش" في العاصمة بيروت (فيديو)

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن إشكالا وقع في شارع حمد بالطريق الجديدة بين مناصرين لـ"تيار المستقبل" و"جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش)، تطور إلى إطلاق نار.

وفي التفاصيل، قالت الوكالة اللبنانية إن سيارة تابعة للجمعية كانت تجوب شارع حمد، ولدى وصولها إلى أحد المكاتب التابعة لـ"تيار المستقبل"، حصل إشكال تطور إلى إطلاق نار.

وأشارت إلى أن دورية من الجيش حضرت على الفور وعملت على فض الاشتباك.

إلى ذلك، تجددت مساء الخميس الاشتباكات بين مناصري "تيار المستقبل" في طريق الجديد – بيروت ومناصري الأحباش، حيث وقع إشكال تطور إلى إطلاق نار أيضا قرب المدينة الرياضية نزلة دار العجزة الإسلامية، بحسب ما أفاد موقع "لبنان24".

وأشار الموقع إلى ورود أنباء عن مقتل شاب من آل الحبال متأثرا بجراح أصيب بها خلال الاشتباكات عصر اليوم.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام لبنانية