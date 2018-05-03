الملك سلمان يهاتف ملك المغرب ويؤكد وقوف الرياض ضد التدخلات الإيرانية

أكد الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع ملك المغرب محمد السادس، الخميس، وقوف السعودية مع الرباط لمواجهة نزعة إيران ووكلائها العدوانية وتدخلاتها في شؤون الدول العربية.

وشدد الزعيمان خلال الاتصال الهاتفي على ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمواجهة التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية، وسياسة طهران الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي.

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كما أفاد الملك سلمان بأن المملكة تقف مع المغرب تجاه كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

وقطع المغرب مؤخرا علاقاته الدبلوماسية مع إيران، بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو، الأمر الذي نفته سفارة إيران في الجزائر، مؤكدة أن لا علاقة لها من قريب أو بعيد بنشاط هذه الجبهة.

وقدم الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، في وقت سابق الخميس، ما وثق بالأدلة لقطع العلاقات مع طهران.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى العام 1991، وانتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.

المصدر: وكالات