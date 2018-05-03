البشير يعفو عن سجناء الحق العام الإثيوبيين في السودان
Reuters
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أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم قرارا جمهوريا بالعفو عن جميع الإثيوبيين المحكوم عليهم في السودان بقضايا الحق العام.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن هذا القرار يقضي بإسقاط العقوبة عن هؤلاء المحكوم عليهم الإثيوبيين، مضيفة أن الرئيس ألزم جميع الجهات المختصة بوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
وأعلن البشير، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي في الخرطوم اليوم، أن لدى هؤلاء السجناء الخيار إما البقاء في البلاد بعد العفو عنهم أو المغادرة، وذلك دون تحديد تعدادهم.
وسبق أن أصدر الرئيس السوداني في 10 الشهر الماضي قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.
المصدر: سونا + الأناضول
نادر عبد الرؤوف
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