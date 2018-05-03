قياديو "الإخوان" يتحدثون عن حوار مع السيسي و"تنازل مرسي عن الشرعية"

دعا المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة في مصر يوسف ندا الجماعة إلى مطالبة الرئيس المعزول محمد مرسي بـ"التنازل عن الشرعية لحل الأزمة في البلاد".

وذكر ندا المقيم خارج مصر، ضمن حديث متلفز إلى قناة "الجزيرة"، أنه من المفروض أن يطلب "الإخوان" من مرسي "التنازل"، وإذا قام بذلك فسوف تبدأ "مرحلة جديدة من الشرعية، وهي انتخابات حرة"، كما لم يستبعد أن تطلق الجماعة حوارا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفيما يتعلق بشروط هذا الحوار، أعلن ندا أن "الإخوان لا تملك مطالب خاصة بها "إلا الشرعية وإطلاق سراح من في السجون والمصابين" وتابع قائلا إنه باعتقاده، وليس في نظر "الإخوان"، إذا كان في مصلحة البلاد أن يتنازل مرسي، فيمكن أن يبنى على تنازله شيء، "ومن غير تنازله فالحق الشرعي والقانوني عنده".

وأقر ندا بأن الإخوان" ارتكبوا أخطاء لأنهم بشر، محذرا من أنه لا يمكن محو تاريخهم واعتبارهم شياطين.

وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من إعلان القيادي البارز الآخر، نائب مرشد "الإخوان" إبراهيم منير، عن استعداد الجماعة للتفاوض مع الحكومة شريطة أن يكون الحوار مع شخص "مسؤول وليس سفيرا" ويشمل جميع الرافضين للسيسي، فضلا عن إطلاق سراح "السجناء السياسيين" وعلى رأسهم مرسي، مسبقا، وذلك بالتزامن مع دعوات القيادي البارز المنشق عن الجماعة كمال هلباوي لتطبيق مصالحة شاملة في مصر.

المصدر: الأناضول

نادر عبد الرؤوف