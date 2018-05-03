الجيش السوري "يشطر" الحجر الأسود ويخرج مسلحين من 3 قرى جنوب دمشق

انطلقت في ريف دمشق الجنوبي عملية خروج المسلحين من بلدات يلدا وبيت سحم وببيلا، بموجب الاتفاق المبرم بين قادتهم والحكومة السورية تحت إشراف العسكريين الروس.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بانتهاء المرحلة الأولى لانسحاب المسلحين وعوائلهم وغير الراغبين في تسوية أوضاعهم من البلدات الثلاث، حيث خرجت الدفعة الأولى التي تضم 32 حافلة تقل مئات الأشخاص إلى نقطة التجميع عند أطراف بيت سحم، تمهيدا لنقلهم إلى شمال سوريا.

في غضون ذلك، يواصل الجيش السوري عملية عسكرية ضد تنظيمات مسلحة أكبرها "داعش" في حي الحجر الأسود جنوب العاصمة، حيث تمكن من إحراز تقدم ملموس بشطر الحي إلى قسمين شمالي وجنوبي وقطع خطوط إمداد المسلحين فيه، حسب "سانا".

وكانت الوكالة قد أفادت اليوم بأن القوات الحكومية عثرت على سيارة مفخخة عند محيط الحجر الأسود ونجحت في تفكيكها.

المصدر: سانا

نادر عبد الرؤوف