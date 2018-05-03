رئيس البرلمان العراقي يطالب بالعفو عن وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم

طالب رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، "الجهات المختصة" بإصدار عفو خاص عن سلطان هاشم أحمد، وزير الدفاع في عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

وقال الجبوري، في رسالة مفتوحة نشرها اليوم الخميس وخاطب فيها كلا من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية في العراق: "ونحن مقبلون على استحقاق تاريخي يحدد مستقبل البلاد ويؤسس لمرحلة الإعمار والتعايش والاستقرار، يدفعنا الشعور بمسؤولية التضامن من أجل تحقيق هذا الهدف لدعوتكم كل من موقعه وانطلاقا من صلاحياته الدستورية لإصدار عفو خاص عن أحمد، وزير الدفاع العراقي الأسبق بعد تدهور حالته الصحية في السجن".

وأشار الجبوري إلى أنه تلقى "مناشدة من عائلته مشفوعة برجاء من نخب موصلية مرموقة كبادرة إيجابية تتلاءم مع أهمية وفضيلة شهر رمضان المبارك "، راجيا "أخذ هذا الطلب بعين الاعتبار وضمن حسابات المصلحة العامة".

وأوضح رئيس البرلمان العراقي، في مؤتمر صحفي عقده الخميس، أن تدهور صحة سلطان هاشم دفع بعض "الذوات والنخب الموصلية والشخصيات العشائرية من مختلف مناطق العراق" للتقدم بطلبات يلتمسون فيها مفاتحة الذوات المعنية لاستصدار عفو خاص".

يذكر أن سلطان هاشم أحمد، الذي تولى منصب وزير الدفاع في العراق من 1995 إلى 2003، اعتقل في سبتمبر 2003، وتمت محاكمته بعد ذلك على تهم نفاها أمام القضاء، وصدر عليه حكم بالإعدام .

المصدر: وكالات

رفعت سليمان