لافروف: روسيا لا تستغل أي طرف في الأزمة السورية بما في ذلك الأكراد

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده لا تستغل أي طرف في الأزمة السورية، بما في ذلك الأكراد، لتحقيق أهدافها الخاصة.

وقال لافروف في حوار مع صحيفة "panorama" الإيطالية، إنه لا يتفق مع من يزعمون أن الجميع يستغل الأكراد لتحقيق أهداف خاصة وبعد ذلك يتم "إهمالهم (الأكراد)"، مؤكدا أن بلاده لم تستغل أحدا خلال الأزمة السورية، ولا تستغل أحدا لتحقيق أهداف ضيقة.

وأوضح لافروف أن السؤال حول مسألة استغلال الأكراد ومن ثم التخلي عنهم، يجب أن يطرح على أولئك، الذين "يشعلون مزاج الانفصال والتظاهر بتقديم الحماية"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعيق استعادة الحكومة الشرعية، السيطرة على أجزاء كبيرة من الأراضي السورية، ما شجع الأكراد على إعلان "فدرالية" والعمل على تكوين قوات خاصة بهم.

وأكد لافروف أن الفصائل الكردية ساهمت في هزيمة الإرهابيين في سوريا.

وشدد على أن روسيا تدافع باستمرار عن ضرورة "مشاركة أكراد سوريا، بعد الصراع، في مستقبل البلاد مثلهم مثل كل المكونات الإثنية والدينية، التي يتكون منها الشعب السوري".

المصدر: نوفوستي