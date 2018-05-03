عملية نزع الألغام في مدينة دوما السورية ستستمر 3 أشهر

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا بأن عملية نزع الألغام في مدينة دوما السورية المحررة من مسلحي تنظيم "جيش الإسلام" ستستمر 3 أشهر.

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وقال المتحدث باسم المركز للصحفيين اليوم الخميس: "يتم حاليا نزع الألغام في المدينة بنشاط. وحتى اليوم نجح المهندسون العسكريون السوريون في كشف وتدمير 1.2 ألف لغم و1.5 طن من المتفجرات و4 آلاف عبوة ناسفة يدوية الصنع. وسيستمر نزع الألغام في المدينة كلها لمدة 3 أشهر".

وأضاف أن الألغام التي قد تم العثور عليها، وفقا للعلامات الموجودة عليها، مصنوعة في بلدان حلف الناتو، مشيرا إلى أن المهندسين العسكريين السوريين يجدون يوميا ما بين 200 و250 لغما وعبوة ناسفة يدوية الصنع.

من جهته قال متحدث باسم القوات المسلحة السورية إن السكان المحليين في دوما يشاركون بفعالية في كشف ونزع الألغام في المدينة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت سابقا بأنها انتهت في 13 أبريل الماضي بالكامل من عملية إخراج المسلحين من مدينة دوما التي انتقلت إلى سيطرة الحكومة السورية. وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمسلحين وأفراد أسرهم الذين تم إخراجهم من المدينة بلغ 21 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا