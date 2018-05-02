الأمن السوري يعلن إحباط محاولة إدخال أسلحة إلى ريف حمص الشمالي (صور)
RT
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أحبطت الجهات المختصة في سوريا محاولة إدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة من المنطقة الجنوبية إلى المجموعات المسلحة المنتشرة في ريف حمص الشمالي.
وضبطت وحدات من الجيش السوري والجهات المختصة شحنة كبيرة محملة بالذخائر المتنوعة والأسلحة والأدوية، بعضها إسرائيلية الصنع، كانت في طريقها من المنطقة الجنوبية إلى البادية في ريف حمص.
ومن بين الأسلحة المضبوطة قذائف متنوعة وعدد كبير من القذائف المختلفة العيار ومئات من صناديق الذخيرة للرشاشات المتوسطة والبنادق الحربية وأدوية متنوعة.
RT
RT
RT
RT
المصدر: RT + سانا
إينا أسالخانوفا
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