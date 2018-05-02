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الأردن يؤكد تضامنه مع المغرب في مواجهة أي تهديدات 

أخبار العالم العربي

الأردن يؤكد تضامنه مع المغرب في مواجهة أي تهديدات 
Reuters / Muhammad Hamed
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
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أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وقوف بلاده إلى جانب المملكة المغربية في مواجهة أي تهديدات لأراضيها أو تمس أمنها.

وكتب الصفدي، في تغريدة له اليوم الأربعاء على تويتر:‏ "نقف مع الأشقاء في المملكة المغربية ونساندهم في مواجهة أي تهديد لأمن المغرب واستقراره ووحدة أراضيه"​​​.

وأضاف الوزير الأردني: "التضامن والتعاضد سمتان ثابتتان في علاقات المملكتين الأخوية التاريخية التي يرعاها  الملك عبد الله الثاني وأخوه الملك محمد السادس".

وقررت المغرب الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، متهمة طهران بتقديم دعم عسكري لجبهة البوليساريو.

وفي هذا السياق أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان صدر عن وزارة خارجيتها أنها تقف إلى جانب المملكة المغربية في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها. 

كما رحبت دول الخليج العربية بموقف المغرب، واعتبر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير أن إيران تعمل على تقويض أمن الدول العربية واستقرارها عن طريق إثارة الفتن الطائفية.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة

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