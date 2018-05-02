العاهل الأردني يزورمصنعا للثياب ويهنئ عماله بعيدهم

زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم، مصنع شركة "جرش" لإنتاج الملابس، الواقع في منطقة سحاب شرقي العاصمة عمان، ويصدر منتوجاته إلى أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وعبر الملك الأردني، خلال اجتماع مع رئيس مجلس الإدارة وعدد من كبار مسؤولي الشركة، عن اعتزازه بما حققته الشركة من إنجاز بإدراجها في بورصة "ناسداك" الأمريكية، مؤكدا أهمية ما تقوم به الشركة لتعزيز استفادة المجتمعات المحلية من المشاريع الاستثمارية.

وهنأ الملك عبدالله الثاني، خلال الزيارة، العمال بعيدهم الذي صادف أمس الثلاثاء، معربا عن اعتزازه وتقديره الكبيرين بجهودهم في مسيرة بناء المملكة، مشيرا إلى أهمية أن تكون المرأة الأردنية عنصرا رئيسا في الإنتاج، وضرورة تمكينها وتعزيز دورها لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الأردني.

بدوره، قال وزير العمل سمير مراد إن شركة جرش لصناعة الملابس والأزياء تعد أهم الاستثمارات الصينية الناجحة في المملكة، وتوفر العديد من فرص العمل، مشيرا إلى أن وزارة العمل تولي قطاع صناعة الملابس اهتماما خاصا لما له من دور كبير في التشغيل.

من جهته أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة تشوي لنغ هانغ، والتي تملك المصنع بمنطقة سحاب ومصنعين آخرين، بأن إنشاء مصنع ألبسة جديد في منطقة الحسا جنوبي المملكة يوفر نحو 500 فرصة عمل لفتيات ونساء المنطقة، مشيرا إلى أن فكرة تأسيس مصنع الحسا برزت بعد زيارة الملك إلى هولندا لتلبية احتياجات الأسواق الأوروبية.

وأضاف هانغ أن الشركة تدرج أسهمها في بورصة ناسداك، ومن المقرر أن تبدأ تداول أسهمها في الـ4 من مايو لتصبح الشركة الأردنية والعربية الوحيدة المتداولة أسهمها في تلك البورصة.

وتوفر الشركة التي أنشئت عام 2000 وتضم ثلاثة مصانع، نحو 800 فرصة عمل للأردنيين، من ضمنها 50 فرصة لذوي الإعاقة.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية

علي الخطايبة