الخارجية السورية: هدف التحالف تقويض سيادة سوريا

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا، أن استمرار التحالف الدولي بارتكاب المجازر بحق الشعب السوري هدفه الوحيد تقويض سيادة ووحدة وسلامة أراضي البلاد.

وجاء في رسالة وجهتها الوزارة لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: أقدم "التحالف الدولي المارق على الشرعية الدولية الذي تقوده أمريكا على ارتكاب مجزرة جديدة ضد الأبرياء السوريين، عندما قصف طيرانه الحربي في 1 أيار2018، الأحياء السكنية في قرية الفاضل بريف محافظة الحسكة الجنوبي، ما أدى الى استشهاد 25 مدنيا منهم رجلان طاعنان في السن والباقي نساء وأطفال".

وأضافت الوزارة، أن "استمرار التحالف، وبشكل منهجي بدعم بقايا تنظيم داعش الإرهابي والعمل على إعادة توظيفه في إطار الميليشيات الانفصالية العميلة للولايات المتحدة الأمريكية في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، إنما يؤكد على أن هدفه الوحيد، هو تقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا".

وشددت الوزارة على أن التحالف يسعى لإطالة أمد الأزمة في تناقض صارخ مع قرارات مجلس الأمن، التي أكدت ضرورة الحفاظ على وحدة شعب وأرض البلاد.

وطالبت الوزارة في رسالتها مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وشددت على ضرورة إنهاء الوجود العدواني للقوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية ومنع أمريكا من تنفيذ مخططاتها في البلاد.

المصدر: سانا