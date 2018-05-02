ترامب ينصح بالتركيز على مفاوضاته مع بيونغ يانغ بدل "مطاردة الساحرات"

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى متابعة سير التحضير لمفاوضات واشنطن مع بكين وبيونغ يانغ، عوضا عن "مطاردة الساحرات" في قضية مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016.

وكتب ترامب على صفحته في موقع تويتر: "لم يكن هناك تواطؤ (مع روسيا)، إنها خدعة، ولم تعق العدالة وهذا فخ.. هذا ما لدينا: المفاوضات مع كوريا الشمالية بشأن الحرب النووية، والمفاوضات مع الصين بشأن العجز التجاري، والمفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وأكثر من ذلك بكثير.. مطاردة للساحرات"!

There was no Collusion (it is a Hoax) and there is no Obstruction of Justice (that is a setup & trap). What there is is Negotiations going on with North Korea over Nuclear War, Negotiations going on with China over Trade Deficits, Negotiations on NAFTA, and much more. Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 мая 2018 г.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب نفى مرارا تواطؤ حملته الانتخابية والتنسيق المزعوم مع ممثلين عن روسيا أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.

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ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في الوقت الحالي، تحت إشراف المدعي الخاص، روبرت مولر، بتحقيقات تهدف إلى تحديد ما إذا كانت روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

المصدر: إنترفاكس