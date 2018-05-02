 
مباشر

ترامب ينصح بالتركيز على مفاوضاته مع بيونغ يانغ بدل "مطاردة الساحرات"

أخبار العالم العربي

ترامب ينصح بالتركيز على مفاوضاته مع بيونغ يانغ بدل
Reuters Kevin Lamarque
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k6l6

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى متابعة سير التحضير لمفاوضات واشنطن مع بكين وبيونغ يانغ، عوضا عن "مطاردة الساحرات" في قضية مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016.

وكتب ترامب على صفحته في موقع تويتر: "لم يكن هناك تواطؤ (مع روسيا)، إنها خدعة، ولم تعق العدالة وهذا فخ.. هذا ما لدينا: المفاوضات مع كوريا الشمالية بشأن الحرب النووية، والمفاوضات مع الصين بشأن العجز التجاري، والمفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وأكثر من ذلك بكثير.. مطاردة للساحرات"!

تجدر الإشارة إلى أن ترامب نفى مرارا تواطؤ حملته الانتخابية والتنسيق المزعوم مع ممثلين عن روسيا أثناء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.

إقرأ المزيد
ترامب: إنهم يقومون بـ"مطاردة الساحرات"!

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في الوقت الحالي، تحت إشراف المدعي الخاص، روبرت مولر، بتحقيقات تهدف إلى تحديد ما إذا كانت روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة