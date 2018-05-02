نائب يدعو "العرقجية" للتصويت له في الانتخابات التشريعية المقبلة

دعا نائب عراقي ناخبيه من محبي مشروب العرق الكحولي إلى التصويت له في الانتخابات التشريعية المقبلة، مذكرا إياهم بأنه كان مناصرهم الوحيد والمدافع عن حقوقهم في مجلس النواب العراقي.

وقال النائب فائق الشيخ علي مخاطبا ناخبيه: "من أيام هارون الرشيد هل دافع أحد عنكم وعن حقوقكم؟.. فقط أنا من ساندكم في مجلس النواب العراقي، وعند إصدار قانون واردات البلديات، إلي حاولوا بموجبه حظر حق من حقوقكم".

النائب فائق الشيخ علي يدعو شُراب الخمر (العرگچية) للتصويت له في الانتخابات التشريعية المقبلة pic.twitter.com/DzhfLkcGLv — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) ٢ مايو ٢٠١٨

وأضاف: "المطلوب منكم وأنتم أشرف من غيركم، التصويت لي في الانتخابات المقبلة. أنتم سمعتم في حياتكم عرقجي سرق نعال شخص ما عند المسجد؟... أكيد لا، لأن من يشربون الخمر يحبون الحياة والذين يتمسكون زيفا بالدين يقترفون أفعال سيئة كالسرقة وعمليات التفخيخ".

إقرأ المزيد

وانطلقت في العراق منصف الشهر الماضي، الحملات الدعائية لمرشحي الكتل والأحزاب السياسية للانتخابات التشريعية العراقية المقررة في الـ12 من مايو 2018، والتي يتنافس فيها نحو 7 آلاف مرشح على شغل 229 مقعدا في البرلمان العراقي.

المصدر: "رووداو"