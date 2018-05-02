أنباء عن سقوط 3 قتلى و7 جرحى جميعهم أطفال بانفجار في الحسكة السورية
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قتل وأصيب عدد من الأطفال انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب مدينة الحسكة.
وأفادت وكالة "سانا" بمقتل طفل وإصابة 7 آخرين بجروح جراء انفجار لغم زرعه إرهابيو "داعش" عند مكب للنفايات على أطراف حي النشوة الغربية على اتجاه طريق أبيض- جبل عبد العزيز.
ووفق الوكالة انفجر اللغم تزامناً مع وجود عدد من الأطفال في المكان.
تجدر الإشارة إلى أن التنظيمات الإرهابية عمدت إلى زرع الألغام الأرضية والعبوات الناسفة في مداخل القرى والبلدات قبيل اندحارها من المناطق التي يحررها الجيش السوري.
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