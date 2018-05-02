قريبا.. تطبيق "البصمة السنية" على السوريين مجانا

أعلنت الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا عن البدء لدراسة مشروع تطبيق البصمة السنية على المواطنين كافة وعلى وجه الخصوص الأشخاص المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو، أن لجنة مختصة عقدت العديد من الاجتماعات لدراسة المشروع والعمل على إعداد سجلات وطنية للمواطنين خاصة بهذه البصمة، مؤكدا أن 60% من التعرف على الجثة يكون من الأسنان.

وأوضح حجو أن البداية في حال تطبيق هذا المشروع سيكون على الأشخاص المعرضين للخطر مثل العسكريين وقوى الأمن الداخلي وغيرهم من أصحاب الخطورة العالية.

وأكد حجو أن هذا المشروع سيكون مجانا للمواطنين والدولة هي التي ستتكفل في الموضوع، مشيرا إلى أنه سيساهم في برنامج التعرف على الجثث بشكل كبير وبسرعة خصوصا في ظل فقدان الكثير وعدم القدرة على التحقق من هويات الجثث.

المصدر: الوطن





