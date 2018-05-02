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الأمن الإيراني يتصدى لفريق عريض من أجهزة الاستخبارات الأجنبية

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الأمن الإيراني يتصدى لفريق عريض من أجهزة الاستخبارات الأجنبية
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أعلنت دائرة الأمن في محافظة سيستان وبلوجستان الإيرانية عن تصديها لـ18 جهاز استخبارات إقليمي ودولي وتفكيك شبكات تجسس أجنبية في المحافظة.

وقال متحدث باسم الدائرة لوكالة "إرنا" الإيرانية: "التهديدات الأمنية التي تشكلها الزمر المعارضة المسلحة والإرهابية، تعد أحد التحديات الأمنية لهذه المحافظة، والتصدي لهذه الجماعات كان مطروحا دوما كمطلب عام".

وأشار إلى ضبط عدة أطنان من المتفجرات خلال الأعوام العشرة الأخيرة، كانت بحوزة الجماعات الإرهابية، وأضاف أنه خلال الأعوام الخمسة الماضية تمت مصادرة حوالي 600 قطعة سلاح وما يزيد عن 90 ألف رصاصة من عصابات التهريب والمجموعات الإرهابية.

وذكر أن الأمن الإيراني تمكن كذلك من ضبط ما يزيد عن 36 طنا من المخدرات خلال العام الإيراني الماضي المنتهي في 20 مارس.

وأشار إلى إنقاذ القوات الأمنية ما يزيد عن 30 رهينة على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة من عصابات الاتجار بالبشر والجماعات الإرهابية.

المصدر: "إرنا"

نتاليا عبدالله 

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