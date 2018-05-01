القوات السعودية تنفذ تكتيكات حربية مع انطلاق مناورات في تركيا

نفذت القوات المسلحة السعودية عددا من التكتيكات العسكرية مع انطلاق التمرين العسكري المشترك (EFES 2018) بمشاركة عدد من الدول بالإضافة إلى دولة تركيا المضيفة.

وقال قائد التمرين العقيد البحري عبدالله بن محمد الدريبي إن "خطة العمليات المتفق عليها مسبقا بدأت في مدينة إزمير التركية، وشملت عمليات القفز الحر العملياتي واستطلاع الشواطئ واقتحامها بواسطة الزوارق المطاطية وعمليات البحث والإنقاذ".

وأضاف أن "جميع هذه التمارين نفذت في بيئة عمليات قتال حقيقية مختلفة".

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وأكد العقيد السعودي أن تمرين (EFES 2018) يعد من التمارين العسكرية المهمة، بسبب عدد الدول المشاركة والتقنيات العسكرية المستخدمة، وكذلك نوعية القوات وطبيعة ميادين التمرين وتنوعها.

يذكر أن هذه هي المشاركة الثانية للقوات المسلحة السعودية، فقد سبق وأن شاركت في هذا التمرين عام 2016، وتشارك القوات المسلحة السعودية بوحدات خاصة برية وبحرية بالإضافة إلى المشاة البحرية والطائرات المقاتلة من طراز (F 15 S).

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المصدر: الرياض