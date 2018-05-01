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البرلمان الأرميني يرفض دعم ترشيح زعيم المعارضة نيكول باشنيان لتولي رئاسة الوزراء

البرلمان الأرميني يرفض دعم ترشيح زعيم المعارضة نيكول باشنيان لتولي رئاسة الوزراء

أخبار العالم العربي

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