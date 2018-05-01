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البرلمان الأرميني يرفض دعم ترشيح زعيم المعارضة نيكول باشنيان لتولي رئاسة الوزراء
البرلمان الأرميني يرفض دعم ترشيح زعيم المعارضة نيكول باشنيان لتولي رئاسة الوزراء
تاريخ النشر:
01.05.2018
|
16:56 GMT
|
آخر تحديث:
01.05.2018
|
17:01 GMT
|
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