عباس: لا تصدقوا كل ما يشاع عن مواقف سعودية سلبية تجاه فلسطين!

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن كل ما يقال عن موقف الرياض "السلبي" من القضية الفلسطينية "إشاعات" لا تصدق، مشيرا إلى أن القمة العربية التي عقد في السعودية سميت بـ"القدس".

وقال عباس في كلمة أمام أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني في هذا الصدد: "قبل انعقاد قمة الظهران في السعودية، انشرت إشاعات بأن السعودية باعت (فلسطين).. السعودية ألغت القمة.. السعودية ستعقد القمة بشرط عدم الحديث في السياسة".

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وتابع عباس: "نحن قلنا إننا لن نصدق، هناك قمة وسنذهب وسنسمع.. فنحن نعلم أن (ما يشاع) ليس موقف السعودية التاريخي (من قضيتنا).. جاء (خلال القمة) موعد كلمتي، فقال الملك سلمان قبل أن أعطي الكلمة للرئيس عباس أقول إن هذه القمة اسمها قمة القدس وسنتبرع للأوقاف ونحن سياسيا مع الفلسطينيين، تفضل يا أبو مازن وتكلم". وقال عباس: "بعد هذا الكلام لم يبق شيء لأقوله.

وفي سياق آخر، اتهم عباس، الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، بأنه أراد تصفية القضية الفلسطينية من خلال عرض قدمه مرسي للفلسطينيين بأخذ قطعة أرض من شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقال عباس: "قلت بصراحة للرئيس مرسي إن هذا تصفية للقضية الفلسطينية، هو الآن في السجن وقد يقولون لي إنني أستغل.. وأستشهد به وهو في السجن.. وعندما يخرج سيرد عليك.. أقول إنه قال لي هذا الكلام".

المصدر: وكالات