نائب عراقي: واشنطن تعدّ لضرب سوريا من العراق

حذر برلماني عراقي من مساعي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لجعل العراق منطلقا للهجمات على الأراضي السورية.

ونقل موقع "المعلومة" عن النائب عن "دولة القانون" عبد الإله النائلي قوله الثلاثاء: "الولايات المتحدة ستعمل على استغلال أجواء وأراضي العراق لاستهداف الجارة سوريا وتقويض أمنها بعد الإنجازات التي تحققت هناك ضد المجاميع الإرهابية".

وأشار إلى أن واشنطن ستستغل تواجدها في شرق الفرات "لزعزعة أمن الحدود العراقية السورية والعمل على اتخاذ تلك المنطقة مركزا لتطوع الإرهابيين وإعادة تجنيدهم".

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وطالب النائلي الحكومة العراقية بـ"تأمين الحدود العراقية مع سوريا والأردن من خلال تعزيز التواجد العسكري ومنع نشر أي قوات أجنبية".

قطري العبيدي القيادي في "حشد الأنبار"، أكد في حديث سابق اليوم استعداد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لتوجيه ضربة عسكرية لـ"أهداف منتخبة" في سوريا انطلاقا من قاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار.

المصدر: "المعلومة"