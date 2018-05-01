"سانا": مقتل 25 مدنيا بقصف للتحالف الدولي على قرية الفاضل في ريف الحسكة
أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بمقتل 25 مدنيا بغارات شنها طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في قرية الفاضل في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأشارت "سانا" نقلا عن مصادر أهلية في الحسكة إلى أن التحالف استهدف بغاراته منازل المواطنين في قرية الفاضل، الأمر الذي أسفر عن مقتل 25 مدنيا بينهم رجلان طاعنان في السن، والبقية من النساء والأطفال إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.
#الحسكة— صهيب الحسكاوي (@soheb9933) ١ مايو ٢٠١٨
30 شهيدا بمجزرة ارتكبها التحالف الدولي جنوبي الحسكة https://t.co/5pbGvdW0d9
#الحسكة— صهيب الحسكاوي (@soheb9933) ١ مايو ٢٠١٨
بعض اسماء شهداء المجزرة التي ارتكبها التحالف الدولي في قرية القصر في ريف الحسكة الجنوب الشرقي :
_خديجة بديع الخشمان
_سهام بديع الخشمان
_سلام العمر وزوجتة واربع اطفال اولاد سلام
_عمرة الخطاب واولادها اثنين
_عبد السلام بديع الخشمان وزوجتة هند الخشمان واثنين من اولاده
وذكرت أن غارات التحالف تسببت بأضرار مادية ودمار كبير طال منازل المواطنين وممتلكاتهم.
وسبق وأن قصفت طائرات التحالف الدولي، منذ بداية غاراته في سوريا أهدافا مدنية، مخلفة عشرات القتلى والجرحى.
المصدر: "سانا"