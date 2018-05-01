"سانا": مقتل 25 مدنيا بقصف للتحالف الدولي على قرية الفاضل في ريف الحسكة

أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بمقتل 25 مدنيا بغارات شنها طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في قرية الفاضل في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأشارت "سانا" نقلا عن مصادر أهلية في الحسكة إلى أن التحالف استهدف بغاراته منازل المواطنين في قرية الفاضل، الأمر الذي أسفر عن مقتل 25 مدنيا بينهم رجلان طاعنان في السن، والبقية من النساء والأطفال إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.

#الحسكة

30 شهيدا بمجزرة ارتكبها التحالف الدولي جنوبي الحسكة https://t.co/5pbGvdW0d9 — صهيب الحسكاوي (@soheb9933) ١ مايو ٢٠١٨

#الحسكة

بعض اسماء شهداء المجزرة التي ارتكبها التحالف الدولي في قرية القصر في ريف الحسكة الجنوب الشرقي :

_خديجة بديع الخشمان

_سهام بديع الخشمان

_سلام العمر وزوجتة واربع اطفال اولاد سلام

_عمرة الخطاب واولادها اثنين

_عبد السلام بديع الخشمان وزوجتة هند الخشمان واثنين من اولاده — صهيب الحسكاوي (@soheb9933) ١ مايو ٢٠١٨

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وذكرت أن غارات التحالف تسببت بأضرار مادية ودمار كبير طال منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وسبق وأن قصفت طائرات التحالف الدولي، منذ بداية غاراته في سوريا أهدافا مدنية، مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: "سانا"