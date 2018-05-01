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"سانا": مقتل 25 مدنيا بقصف للتحالف الدولي على قرية الفاضل في ريف الحسكة

أخبار العالم العربي

Reuters
غارات التحالف الدولي في سوريا (صورة من الأرشيف)
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أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بمقتل 25 مدنيا بغارات شنها طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في قرية الفاضل في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأشارت "سانا" نقلا عن مصادر أهلية في الحسكة إلى أن التحالف استهدف بغاراته منازل المواطنين في قرية الفاضل، الأمر الذي أسفر عن مقتل 25 مدنيا بينهم رجلان طاعنان في السن، والبقية من النساء والأطفال إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى.

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وذكرت أن غارات التحالف تسببت بأضرار مادية ودمار كبير طال منازل المواطنين وممتلكاتهم.

وسبق وأن قصفت طائرات التحالف الدولي، منذ بداية غاراته في سوريا أهدافا مدنية، مخلفة عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: "سانا"

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