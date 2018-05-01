مون يسلّم كيم ذاكرة تخزين وكتيّبا

ذكرت صحيفة "تشونان إيلبو" الجنوبية أن الرئيس مون جيه سلم نظيره الشمالي كيم جونغ أون خلال قمتهما مؤخرا كتيبا وذاكرة تخزين تتضمن خطة للتنمية الاقتصادية في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر في رئاسة الجنوب، أن ذاكرة التخزين تتضمن خطة من شأنها أن تطور شبه الجزيرة الكورية بالجهود المشتركة بين الشمال والجنوب.

وتشير بعض المصادر حسب الصحيفة إلى أن الخطة، تشمل تعاون الجنوب والشمال في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وتشييد محطات توليد الطاقة في الكوريتين.

المصدر: نوفوستي

ننننتاليا عبدالله