التحالف الدولي يعلن إنهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد "داعش" في العراق

أعلنت قيادة التحالف الدولي، إنهاء عملياتها القتالية الرئيسية ضد تنظيم "داعش" في العراق.

وقال التحالف في بيان له: "التحالف الدولي لمحاربة داعش يعلن انتهاء مهام قيادة القوة البرية التابعة لقوة المهام المشتركة في العراق".

واعتبر التحالف أن "إنهاء مهام قيادة القوة البرية التابعة لقوة المهام المشتركة دلالة على انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد داعش في العراق، والإعلان عن تغير في هيكلية ومسؤوليات التحالف".

المصدر: السومرية نيوز