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التحالف الدولي يعلن إنهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد "داعش" في العراق

أخبار العالم العربي

التحالف الدولي يعلن إنهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد
Reuters
جنود تابعون للتحالف الدولي في العراق - أرشيف
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أعلنت قيادة التحالف الدولي، إنهاء عملياتها القتالية الرئيسية ضد تنظيم "داعش" في العراق.

وقال التحالف في بيان له: "التحالف الدولي لمحاربة داعش يعلن انتهاء مهام قيادة القوة البرية التابعة لقوة المهام المشتركة في العراق".

واعتبر التحالف أن "إنهاء مهام قيادة القوة البرية التابعة لقوة المهام المشتركة دلالة على انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد داعش في العراق، والإعلان عن تغير في هيكلية ومسؤوليات التحالف".

المصدر: السومرية نيوز

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