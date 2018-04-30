أهالي الفوعة وكفريا يرفضون الخروج على دفعات والجيش يمهل مسلحي ريف حمص الشمالي 72 ساعة

رفض سكان بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرين الخروج على دفعات تحسبا لأي تصرفات من قبل المسلحين، واشترطوا الخروج جماعيا، فيما أمهل الجيش مسلحي ريف حمص الشمالي 72 ساعة للاستسلام.

ونقلت مراسلة RT في سوريا عن مصادر قولها إن الجيش السوري حذر بتكثيف عملياته العسكرية في ريف حمص الشمالي ما لم يخرج المسلحون من ريف حمص الشمالي إلى إدلب وجرابلس خلال 72 ساعة.

وذكرت المصادر أن اجتماعات ومفاوضات حصلت عند معبر الدار الكبيرة بين الجانب الروسي وقادة المجموعات المسلحة في ريف حمص الشمالي، وأوقف القتال أثناء فترة التفاوض.

المصدر: RT

إينا أسالخانوفا