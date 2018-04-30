عشراوي تستنكر سحب إسرائيل لهويات الإقامة من النواب المقدسيين

استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، قرار إسرائيل سحب هويات الإقامة من النواب المقدسيين المبعدين.

وقالت عشراوي: "سحب إسرائيل لهويات الإقامة من المقدسيين غير شرعي، واستخفاف متعمد بالقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الأممية ومواصلة لاستهداف الوجود الفلسطيني في عاصمتنا المحتلة".

وأشارت في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية، إلى أن القرار يأتي في سياق سياسة التطهير العرقي التي تنتهجها حكومة تل أبيب لمحو الوجود الفلسطيني في القدس، وتهجير المقدسيين قسرا، وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين في انتهاك صريح وفاضح لاتفاقية جنيف الرابعة.

ولفتت عشراوي إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستغل مواقف وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحادية وغير القانونية والتواطؤ والانحياز الأمريكي الأعمى لسياساتها وجرائمها.

وأضافت: "إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حولت الفلسطينيين المقدسيين من سكان أصليين إلى مقيمين، وعملت على إقرار تشريعات ظالمة لحرمانهم من الهويات وسحبتها من نحو 14500 مواطن فلسطيني مقدسي".

وطالبت عضو منظمة التحرير الفلسطينية في نهاية البيان، المجتمع الدولي بضرورة مواجهة هذه الخطوات ومحاسبة ومساءلة إسرائيل وتقويض مشروعها القائم على عزل القدس واستكمال ضمها وتعزيز وجود المستوطنين المتطرفين فيها على حساب سكانها الأصليين.

يذكر أن السلطات الإسرائيلية قررت سحب هويات الإقامة من عدد من النواب المقدسيين المبعدين ومن بينهم وزير القدس الأسبق خالد أبو عرفة، ومحمد أبو طير، ومحمد عطون، ومحمد طوطح.

المصدر: وكالات