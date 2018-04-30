أكثر من ربع مليون مراقب سيغطون سير الانتخابات العراقية

أفاد مصدر في المفوضية العليا للانتخابات لـRT بأن الحكومة العراقية تعاقدت مع أكثر من 250 ألف مراقب محلي لتغطية سير الانتخابات البرلمانية المزمعة في الـ12 من مايو المقبل.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن "254 ألف شخص سيراقبون الانتخابات التشريعية بصفتهم مراقبين تابعين لمفوضية الانتخابات، حيث سيتوزعون على 54 ألف مركز انتخابي" في كافة المحافظات العراقية.

وأشار إلى أن عدد المراقبين لن يقتصر على هؤلاء، إذ سيتابع سير الانتخابات مراقبون عن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والهيئات الدولية.

المصدر: RT