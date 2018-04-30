بالصور.. داعشيات من روسيا وأطفالهن أمام القضاء العراقي

نشرت قناة السومرية العراقية صورا لمواطنات روسيات مدانات بانتمائهن لتنظيم "داعش" الإرهابي بعد إصدار القضاء العراقي أحكاما بالسجن المؤبد على 19 منهن.

وكان عضو مجلس الاتحاد الروسي عن جمهورية الشيشان زياد سبسبي، قد لفت مؤخرا إلى أن ما لا يقل عن 60 امرأة من روسيا، سيمثلن أمام المحاكم العراقية بتهم عبور الحدود اللاشرعي، والتواطؤ مع تنظيم "داعش"، ولا يوجد محام يدافع عنهن.

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ولفت السيناتور الروسي إلى وجود أطفال دون الـ3 سنوات يقبعون في السجون مع أمهاتهم، فيما يأوي من هم أكبر سنا منهم إلى الملاجئ، نظرا لتعذر إعادة أطفال المتهمات إلى روسيا قبل بت المحاكم العراقية في قضايا أمهاتهم.

المصدر: السومرية

نتاليا عبدالله