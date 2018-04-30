 
مباشر

بالصور.. داعشيات من روسيا وأطفالهن أمام القضاء العراقي

أخبار العالم العربي

بالصور.. داعشيات من روسيا وأطفالهن أمام القضاء العراقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k6cg

نشرت قناة السومرية العراقية صورا لمواطنات روسيات مدانات بانتمائهن لتنظيم "داعش" الإرهابي بعد إصدار القضاء العراقي أحكاما بالسجن المؤبد على 19 منهن.

وكان عضو مجلس الاتحاد الروسي عن جمهورية الشيشان زياد سبسبي، قد لفت مؤخرا إلى أن ما لا يقل عن 60 امرأة من روسيا، سيمثلن أمام المحاكم العراقية بتهم عبور الحدود اللاشرعي، والتواطؤ مع تنظيم "داعش"، ولا يوجد محام يدافع عنهن.

إقرأ المزيد
ممثل رئيس الشيشان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيناتور زياد السبسي في مطار غروزني مع طفل عائد من العراق سبسبي: أكثر من 60 روسية عرضة للمؤبد أو الشنق في العراق ولا محامي عنهن

ولفت السيناتور الروسي إلى وجود أطفال دون الـ3 سنوات يقبعون في السجون مع أمهاتهم، فيما يأوي من هم أكبر سنا منهم إلى الملاجئ، نظرا لتعذر إعادة أطفال المتهمات إلى روسيا قبل بت المحاكم العراقية في قضايا أمهاتهم.

المصدر: السومرية

نتاليا عبدالله 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
تلغرام في روسيا.. السوشيال ميديا تهدد الأمن القومي