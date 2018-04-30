الجار الله: مستعدون للنظر في سبل حل جميع قضايا العمالة الفلبينية

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، أن بلاده تشارك الرئيس الفلبيني حرصه على علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، مؤكدا أن ملف أزمة العمالة أصبح في عهدة الخارجية.

وكتب الجار الله في بيان صدر عنه: "نؤكد حرص الكويت على رعاية وحماية وسلامة وحفظ حقوق كل المقيمين على أراضيها وبينهم أبناء الجالية الفلبينية، وذلك في إطار قوانين العمل في الكويت"، مشيدا بالدور الذي تلعبه الجالية الفلبينية في مختلف قطاعات الاقتصاد الكويتي.

وأكد الجار الله رفض بلاده لأي تجاوز أو تطاول على سيادتها أو قوانينها، مشيرا إلى أن موقفها سيكون حاسما دائما في مواجهة هذا التطاول، موضحا استعداد الكويت للتعاون مع الفلبين للنظر في السبل الكفيلة بحل كافة القضايا العالقة والخاصة بالعمالة الفلبينية بما فيها مسألة 800 مواطن فلبيني في مراكز الإيواء.

وأعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أن حظر إرسال العمالة أصبح دائما، وأن بلاده لن ترسل بعد الآن عمالتها إلى الكويت، في وقت أكد فيه وزير العمل سيلفستر بيلو عدم وجود حظر شامل على العمالة.

وحظرت الفلبين إرسال عمالتها إلى الكويت في فبراير الماضي، عقب عثور السلطات الكويتية على جثة عاملة فلبينية داخل ثلاجة في إحدى الشقق التي كانت تخدم فيها.

المصدر: الأنباء الكويتية