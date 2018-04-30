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السعودية تشرع في محاكمة عربيين تجسسا لصالح إسرائيل ادّعى أحدهما بأنه "المهدي"

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السعودية تشرع في محاكمة عربيين تجسسا لصالح إسرائيل ادّعى أحدهما بأنه
Reuters Faisal Al Nasser
الرياض- صورة أرشيفية
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ذكرت جريدة "الرياض" السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الأمن الوطني السعودي بدأت اليوم الاثنين محاكمة متهمين عربيين يحملان الجنسية الإسرائيلية بجرم التجسس لصالح الموساد.

ووفقا للصحيفة السعودية فإن لائحة التهم تضمنت ادّعاء أحد المتهمين بأنه "المهدي المنتظر"، وتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي، وتخطيطه لزعزعة أمن الحج.

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وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة تعزيرية بحق المتهمين، وتجريمهما بـ"التعاون وجمع المعلومات لمصلحة جهاز الموساد".

وسبق وأن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة قبل 5 سنوات حكما في قضية مشابهة، وقضت بحبس وافد لمدة 9 سنوات بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.

المصدر: صحيفة "الرياض"

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