السعودية تشرع في محاكمة عربيين تجسسا لصالح إسرائيل ادّعى أحدهما بأنه "المهدي"

ذكرت جريدة "الرياض" السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الأمن الوطني السعودي بدأت اليوم الاثنين محاكمة متهمين عربيين يحملان الجنسية الإسرائيلية بجرم التجسس لصالح الموساد.

ووفقا للصحيفة السعودية فإن لائحة التهم تضمنت ادّعاء أحد المتهمين بأنه "المهدي المنتظر"، وتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي، وتخطيطه لزعزعة أمن الحج.

المحكمة الجزائية المتخصصة في #الرياض تبدأ بمحاكمة إسرائيليين قدموا إلى المملكة بقصد جمع معلومات للموساد الإسرائيليhttps://t.co/bbFTkMpj2m#عاجلpic.twitter.com/CiQNRh2fzY — جريدة الرياض (@AlRiyadh) ٣٠ أبريل ٢٠١٨

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وطالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة تعزيرية بحق المتهمين، وتجريمهما بـ"التعاون وجمع المعلومات لمصلحة جهاز الموساد".

وسبق وأن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة قبل 5 سنوات حكما في قضية مشابهة، وقضت بحبس وافد لمدة 9 سنوات بعد إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.

المصدر: صحيفة "الرياض"